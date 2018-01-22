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Gelişim Liglerinde Futbol Eğitim Semineri düzenlenecek

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"Gelişim Liglerinde Futbol Eğitim Semineri" 22 Şubat Perşembe günü KTSYD salonunda yapılıyor

Gelişim Liglerinde Futbol Eğitim Semineri düzenlenecek
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KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen "Gelişim Liglerinde Futbol Eğitim Semineri" 22 Şubat Perşembe günü KTSYD salonunda yapılıyor. 

Seminerde Gelişim liglerinde yenilikçi yaklaşım "Galatasaray Örneği", futbol gelişiminde spor psikolojisi ve gelişim liglerinde kaleci yetiştirmede başarının yolu konularında sunum yapmak üzere Galatasaray Spor Kulübü’nden, Teknik Direktör Emrah Bayraktar, spor psikologu Mustafa Aydın, uzman Aysel Uçkan ve İstanbulspor kaleci antrenörü Abdullah Senih Yaban adamıza gelecek.

Gelişim liglerinde görev alan antrenörlerin büyük ilgi göstermesi beklenen seminer sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Seminer Programı

Saat 10.30-12.00 Gelişim Liglerinde Yenilikçi Eğitim Yaklaşımı ", Galatasaray Örneği" (Emrah BAYRAKTAR GS Altyapı TD)

Saat 13.00-14.30 ​Futbol Gelişiminde Spor Psikolojisi (Mustafa Aydın-Aysel Uçkan)

Saat 14.45-16.30 Gelişim Liglerinde Kaleci Yetiştirmede Başarının Yolu, "İstanbulspor Örneği" (Abdullah Senih Yaban)

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