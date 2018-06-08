Gana, Futbol Federasyonu’nu lağvetti

Gana hükümeti, Futbol Federasyonu Başkanı'nın da karıştığı yolsuzluk ve rüşvet skandalının ardından federasyonu lağvetti.

Gana Enformasyon Bakanı Mustafa Abdülhamid, hükümetin "çürümenin geniş kesimlere yayılmış olması nedeniyle" hükümetin Gana Futbol Federasyonunu derhal lağvetme kararı aldığını söyledi.

Bakan, yeni bir federasyon kurulana dek Gana futbolunun yönetimi için alınan geçici önlemlerin yakında duyurulacağını belirtti.

Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, kendini Gana futboluna yatırım yapmak isteyen bir işadamı olarak tanıtan bir gazetecinin gizli kamerayla çektiği videoda 65 bin doları bir plastik torbaya doldururken görülüyordu.

Nyantakyi, görüntülerde Ortadoğulu bir iş adamı olarak kendini tanıtan muhabirle bir sponsorluk anlaşmasını görüşüyordu. Hayali sponsorluk anlaşmasının yapılması halinde, Nyantakyi'nin bundan 4,5 milyon dolarlık haksız gelir elde edeceği belirtiliyordu.

Gazeteci Aremayaw Anas'ın "Açgözlülük ve Yolsuzluk Kural Olunca" adlı belgeseli geçen ay yetkililere teslim edilmiş ve önceki gün ilk kez yayınlanmıştı.