Galatasaray, UEFA ile masaya oturuyor

Galatasaray, UEFA ile 9 Mart Cuma günü kritik bir görüşme yapacak.

İsviçre'de Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları UEFA Finansal Kontrol Kurulu ile masaya oturacak.

Futbolcuların alacaklarının büyük bölümünü ödeyen ve diğer borçlar için de bir yol haritası belirleyen yönetim kurulu, Avrupa'dan bir yıl daha men cezası almamak için ter dökecek. Başkan Cengiz, UEFA yetkililerine Galatasaray'ın bu sezonki hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak elde edilecek gelirle rahatlamak olduğunu anlatacak

Nyon'daki zirvede sarı kırmızılılar, yetkililere 3 yıllık bir anlaşma sunacak ve buna göre finansal fair play kriterlerine uyabilmek için bir planlama talep edecek.

Galatasaray, toplantıda UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaları hatırlatarak benzer bir yol haritası isteyecek.

Bu durumda Galatasaray, diğer kulüplerde olduğu gibi transfer yapmak için oyuncu satmak durumunda kalacak.