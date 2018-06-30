Galatasaray Nagatomo’yu bonservisli aldı

Galatasaray Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak oynayan Japon savunma oyuncusu Yuto Nagatomo'nun bonservisini aldı

İki yıllık anlaşma yapılan Nagatomo'nun bonservisi için Inter Kulübüne 2,5 milyon avro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki sol beke de her sezon için 2 milyon avro verecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü FC Internazionale Milano SpA (Inter) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

INTER'DEN AÇIKLAMA

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini sarı-kırmızılı kulübe verdiğini açıkladı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, Nagatomo'nun bonservisi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığı ve Japon oyuncunun gelecek sezon da sarı-kırmızı kulübün formasını giyeceği belirtildi.