Galatasaray MHK Başkanı ile görüştü

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ile görüştü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TFF'nin Beylerbeyi'ndeki tesislerinde gerçekleşen görüşmede, Mustafa Cengiz ile Sabri Çelik'in yanı sıra, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından başkan Mustafa Cengiz, "Konuyla ilgili sonra açıklama yapacağız. 'Kara pazar' ile ilgili bir görüşme yaptık. Hem genel, hem de hayırlı olsun demek için ziyarette bulunduk" açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda açıklama yapacaklarını ve bunun için değerlendirme yapılacağını bildiren başkan Cengiz, "Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat ile görüştük ve kendilerinden VAR odasıyla hakem arasında yapılan görüşme kayıtlarını istedik" dedi.

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "VAR kayıtları açıklansın!" başlıklı "hashtag"le bu talebini dile getirdi.