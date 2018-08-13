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Galatasaray, Emre Akbaba'da sona yaklaştı

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Galatasaray, Emre Akbaba'da sona yaklaştı
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Galatasaray sezonun ilk maçında Ankara'dan 3 puanla döndü. Teknik direktör Fatih Terim'in Ankaragücü karşısında Gomis, Belhanda, Feghouli'yi yedek soyundurması ve transfer konusunda verdiği mesaj yönetimi harekete geçirdi. Sarı kırmızılı ekip bu hafta transferleri bitirmek istiyor.

İngiltere'ye çıkarma yapacak olan Galatasaray'ın ilk hedefi Badou N'diaye olacak. Senegalli futbolcudan maaşında indirime gitmesini isteyen yönetim 27 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 700 avroluk bir teklif yapacak. N'diaye bu teklifi kabul etmezse yönetim alternatif isimlere yönelecek.

Jason Denayer ile daha önce anlaşma sağlayan Galatasaray, Belçikalı futbolcunun kendisine gelen teklifleri geri çevirmesiyle masada güçlendi. Denayer'i bonservisiyle vermek isteyen Manchester City'nin kiralama teklifini kabul edeceği belirtildi. 

Galatasaray, Emre Akbaba'yı sarı kırmızılı renklere bağlamak istiyor. Aytemiz Alanyaspor'un lig maçında yedek bırakılan milli futbolcu için pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Tarafların kısa süre içerisinde anlaşması bekleniyor.

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