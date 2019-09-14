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Galatasaray'da sakatlık şoku

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Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesi kırıldığı için ameliyat edildi

Galatasaray'da sakatlık şoku
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakanın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Belhanda'nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi.

Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirdi.

Açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Ancak yıldız oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

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