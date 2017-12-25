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Galatasaray'da Fernando şoku

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Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges'in, sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi

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Galatasaray'da Fernando şoku
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Sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgi verdi.

Göztepe maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Fernando'nun kontrollerinin yapıldığını belirten İnce, "Fernando'nun iç yan bağlarında ileri derecede yırtık var. İlk bulgular itibarıyla ameliyat etmemiz gerekmeyecek. Süre vermiyorum ama tedavisine başladık. Kampa kadar tedavisi devam edecek, orada da değerlendireceğiz." diye konuştu.

Bu arada Brezilyalı futbolcunun, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yener İnce, Göztepe müsabakasında sakatlanan Garry Rodrigues'in durumunun ise iyi olduğunu anlatarak, "Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde hafif derecede zorlanma var. Rodrigues kampta bizimle beraber olacak." ifadelerini kullandı.

İnce, tedavisi tamamlanan Mariano Filho'nun ise devre arasında Antalya'da yapılacak kampta takımdaki yerini alacağını sözlerine ekledi.

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