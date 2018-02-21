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Galatasaray'da Fernando sevinci

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Galatasaray'da Fernando Reges sevinci yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu, takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da Fernando sevinci
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Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli kozlarını biri olan Fernando, takımla beraber çalışmalara başladı.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 24 Aralık tarihinde oynanan Göztepe maçında sakatlanmış ve yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalmıştı.

Tedavisinin bir bölümünü Portekiz'de geçiren Fernando, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş, takımdan ayrı olarak kuvvetlendirme çalışmalarına başlamıştı.

30 yaşındaki futbolcunun takımın taktik çalışmasında yer alması, teknik heyeti de sevindirdi.

Bursaspor maçında forma giymesi beklenmeyen Fernando'nun, 3 Mart'ta Karabükspor karşısında takımındaki yerini alabileceği belirtildi.

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