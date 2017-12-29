Galatasaray'da başkanlığa iki aday

Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurul için başkan adayları ve listeler kesinleşti. Kongrede Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, listelerini Divan Kurulu Başkanlığına verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, GSTV'de katıldığı "Gündem Özel" programında olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listelerini açıkladı.

Dursun Özbek'in listesi: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce

Mustafa Cengiz'in listesi: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

Dursun Özbek yönetiminde yer alacağı konuşulan Emir Sarıgül açıklamalarda bulundu.

Daha önce de yönetimlerde yer aldığını belirten Sarıgül, "Ünal Aysal gibi bir başkanla çalıştım. Galatasaray'a 3 dönem yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönem işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaten böyle bir şey düşünemezdim. Kimseyle de böyle bir görüşmem olmadı'' dedi.

Abdurrahim Albayrak ise tekliflere teşekkür etti.