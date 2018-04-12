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Galatasaray - Başakşehir maçı Meler’in

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler görev yapacak

Galatasaray - Başakşehir maçı Meler’in
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Nisan Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

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