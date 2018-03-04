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Fiorentina kaptanı Astori ölü bulundu

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Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesi kaldıkları otelin odasında ölü bulundu

Fiorentina kaptanı Astori ölü bulundu
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İtalyan futbolcunun ölümüne ilişkin kulüpten henüz açıklama gelmezken, teknik direktör Stefano Pioli'nin ilk tepkisinin "Bir bir trajedi" oldu.

İtalya basını ise futbolcunun uykusunda öldüğü ve kalp krizi geçirmiş olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

31 yaşındaki Davide Astori 14 kez milli takım forması giydi ve Mancini'nin Galatasaray için istediği isimlerden biriydi. 

İTALYA SERİE A'DA MAÇLAR ERTELENDİ!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün ve yarın oynanması planlanan maçlar, Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelendi.

Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fiorentina'nın defans oyuncusu Astori'nin dün hayatını kaybetmesi sebebiyle ligin 27. haftasında kalan maçların ertelendiği bildirildi.

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