banner107
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
41 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
52 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
75 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
37 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
121 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
347 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
279 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
105 0
banner82
banner147

Fenerbahçe'ye Slimani'den kötü haber

banner27

Fenerbahçe'ye Slimani'den kötü haber
banner192

Fenerbahçe'ye İslam Slimani'den kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Cezayirli golcü, Demir Grup Sivasspor maçında olmayacak

Sağ arka adalesinde sorun olan Slimani'nin tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Fenerbahçe sağlık heyeti, 30 yaşındaki tecrübeli golcüyü Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesine yetiştirmeye çalışacak.

Teknik Direktör Phillip Cocu, Slimani’nin yokluğunda Soldado’ya görev verecek.

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan İspanyol oyuncu, Hollandalı teknik adamdan şans bekliyor.

Son maçlarda takımını sahaya çift forvet çıkaran Cocu, Sivas deplasmanında forvet hattında Frey ve Soldado'ya görev verecek.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.