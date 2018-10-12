Fenerbahçe'ye Slimani'den kötü haber

Fenerbahçe'ye İslam Slimani'den kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Cezayirli golcü, Demir Grup Sivasspor maçında olmayacak
Sağ arka adalesinde sorun olan Slimani'nin tedavisine İstanbul'da devam edilecek.
Fenerbahçe sağlık heyeti, 30 yaşındaki tecrübeli golcüyü Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesine yetiştirmeye çalışacak.
Teknik Direktör Phillip Cocu, Slimani’nin yokluğunda Soldado’ya görev verecek.
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan İspanyol oyuncu, Hollandalı teknik adamdan şans bekliyor.
Son maçlarda takımını sahaya çift forvet çıkaran Cocu, Sivas deplasmanında forvet hattında Frey ve Soldado'ya görev verecek.