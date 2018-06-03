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Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç

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Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç
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Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlar göre 37. başkanı Ali Koç oldu. 

Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler:

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler:

Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

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