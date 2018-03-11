Fenerbahçe kötü gidişe "dur" dedi

Son iki haftayı puansız kapatan Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Roman Neustadter ve Giuliano ile sonuca giden sarı-lacivertliler, gelecek hafta Galatasaray derbisi için moral buldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Malatya'daki mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Volkan Demirel'in kritik kurtarışlar yaptığı bölümde Fenerbahçe rakip sahada biraz daha atak göründü.

GOL! 34. dakikada Nabil Dirar'ın ceza sahası dışından çektiği şuta Mehmet Topal kafası ile dokundu, kaleci Ertaç Özbir'den dönen topla altıpasın hemen dışında buluşan Roman Neustadter'in gelişine çektiği şutta top Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluştu. Golden sonra tempo oldukça düştü ve devre tek golle sona erdi.

İkinci 45 dakikanın ilk bölümü sakatlıklar nedeniyle sık sık durdu. Fenerbahçe'de golün sahibi Neustadter boynundaki sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve yerine Luis Neto oyuna girdi.

FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI

Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nın pası ile topla buluşan Fernandao, ceza sahası yayı içerisinden yerden şutunu çekti ancak bu şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kalan bölümde Fenerbahçe oyunu daha çok kendi sahasında kabul etti. Beraberlik adına tüm riskleri almaya başlayan Malatyaspor açık aradı ancak pozisyonlardan gol sesi çıkmadı.

GOL! Maçın duraklama dakikalarında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Alper Potuk'un ortasına kafa vuruşunu yapan Giuliano takımın rahatlattı.

90 dakikanın sonunda hakem Mete Kalkavan'ın son düdüğü ile Fenerbahçe kritik maçta galip geldi.

Gelecek hafta Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İki haftalık galibiyet serisi sona eren Malatya ise Trabzonspor'a konuk olacak.