Fenerbahçe formaları, 23 Nisan hediyesi oldu

Başbakanlık, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği, “Bin Çocuk Bin Forma” kampanyasıyla bu kez Türkmenköy İlkokulu miniklerinin yüzünü güldürdü

Başbakanlık, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin “Bin Çocuk Bin Forma” sloganıyla sürdürdüğü kampanya devam ediyor.

Derneğin Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu’nun geçtiğimiz yıl vefat eden oğlu Can İbrahimoğlu’na ithafen başlatılan kampanya kapsamında Lefkoşa Surlariçi, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi ve Değirmenlik İlkokulu’nun ardından bu kez Türkmenköy İlkokulu minikleri Fenerbahçe formalarına kavuştu.

80 adet Fenerbahçe forması, minikler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi de oldu. Formalarını giyip, okul bahçesinde neşeyle dolaşan çocukların yüzlerindeki gülümse ise, kampanya ortaklarına ayrı bir sevinç yaşattı.

Formalar, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, Genel Sekreter Burçin Aliusta, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Mahirel, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyesi Umut Madenoğlu tarafından çocuklara hediye edildi.

KÜÇÜKER: PAYLAŞMAK İNSANI MUTLU EDER

Türkmenköy İlkokulu Müdürü Sevin Küçüker, Başbakanlık, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okullarını ziyaret edip, 23 Nisan haftasında çocuklara forma hediye ederek onların yüzünü güldüren kampanya yaratıcılarına ayrı ayrı teşekkür eden Küçüker, paylaşmanın insanı mutlu ettiğini, çevremizde gülen çocuklar görmenin de çok değerli bir duygu olduğunu vurguladı.

Küçüker, çocuklara en iyi eğitimi verebilmek için canla başla çalıştıklarını ifade ederek çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak için de birçok etkinlik yaptıklarını belirtti.

ALİUSTA: AMACIMIZ ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEK

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu adına konuşan Genel Sekreter Burçin Aliusta da, “Bin Çocuk Bin Forma” kampanyasıyla amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.

Aliusta, bin çocuğa ulaşana kadar kampanyalarının devam edeceğini ifade ederek bu girişimlerinin amacının çocuklara sporu sevdirmek olduğunu vurguladı.

Aliusta, Türkmenköy İlkokulu’ndaki 80 öğrenciye Fenerbahçe forması hediye ettiklerini belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına denk gelen ziyaretin, daha da anlamlı olduğunu söyledi. Aliusta, geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramını kutladı.