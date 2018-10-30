Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 3 aday

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda yerli ve yabancı birçok ismi gündemine aldı.

Yabancı adaylardan; Laurent Blanc ve Leonardo Jardim ismi öne çıkıyor. Yerli teknik adamlardan gündemin ilk sırasında Tayfun Korkut var.

Sarı - Lacivertli taraftarların çok istediği Ersun Yanal ve Kemal Özdeş de diğer adaylar arasında yer alıyor. Takımı,Cocu’nun yardımcısı Koeman çalıştırıyor. Hollandalı teknik adamın Galatasaray maçında da takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.