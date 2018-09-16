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Fener, 'Elmas' buldu

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Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fener, 'Elmas' buldu
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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda iki takımda atak bir oyun ortaya koyarken Fenerbahçe aradığı golü 67. dakikada Eljif Elmas ile buldu. kalan dakikalarda her iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü sona erdi.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 8 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 6 yaptı.

Ligde gelecek hafta Atiker Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşcak. Fenerbahçe ise derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

8. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ortasına yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

24. dakikada Selim Ay'ın ortasında savunmada Neustaedter'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

31. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden sert şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

58. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisinde indirdiği topa Skubic'in sert şutunda kaleci Harun Tekin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı korner atışında altıpas içerisinde topla buluşan Jahovic'in vuruşunda kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı.

67. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Ayew'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu, Benzia bekletmeden Eljif Elmas'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+1. dakikada Hurtado'nun ceza yayı önünden sert şutunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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