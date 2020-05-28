Eşref Bitlis 6 ayda çöktü

6 ay önce tamiratı yapılan Eşref Bitlis Spor Salonunun tavanında çökmeler olurken kolonlarında da büyük ve tehlike arz eden çatlaklar ortaya çıktı. Salona girişler ise yasaklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından kullanılan Girne’deki Eşref Bitlis Spor Salonu büyük tehlike arz ediyor.

Kasım 2019 tarihinde Spor Dairesi tarafından tamiratı yapılan Eşref Bitlis Spor Salonu kış aylarında akıtmış, geçtiğimiz ay içinde de tavanından büyük bir parça koparak düşmüştü.

Önceki gün salonun bir başka bölümünde yine tavanda çökmeler olurken kolonlarında da büyük ve tehlike arz eden çatlaklar ortaya çıktı.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen sporcuların güvenliği açısından salona girişi yasaklayarak bu salonda yapılan karate, judo ve aikido antrenmanlarını da durdurdu.

Gökbilen yaptığı açıklamada “Daha 6 ay önce tamiratı yapılan salon nasıl böyle olabilir anlamıyorum. Biz antrenmanları durdurduk ve salona girişi yasakladık. Yetkililerden bu konuya çözüm bekliyoruz” dedi.



Önceki gün salonun bir başka bölümünde yine tavanda çökmeler olurken kolonlarında da büyük ve tehlike arz eden çatlaklar ortaya çıktı.Kasım 2019 tarihinde Spor Dairesi tarafından tamiratı yapılan Eşref Bitlis Spor Salonu kış aylarında akıtmış, geçtiğimiz ay içinde de tavanından büyük bir parça koparak düşmüştü.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen sporcuların güvenliği açısından salona girişi yasaklayarak bu salonda yapılan karate, judo ve aikido antrenmanlarını da durdurdu.

Gökbilen yaptığı açıklamada “Daha 6 ay önce tamiratı yapılan salon nasıl böyle olabilir anlamıyorum. Biz antrenmanları durdurduk ve salona girişi yasakladık. Yetkililerden bu konuya çözüm bekliyoruz” dedi.