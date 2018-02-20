banner107
53 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
47 0
13 0
249 0
11 0
Ödül töreninde şıklık yarışı
Ödül töreninde şıklık yarışı
52 0
MTG ohh, GG off dedi
MTG ohh, GG off dedi
56 0
106 0
banner82
banner147

Eski teknik direktöre 31 yıl hapis

banner27

Eski teknik direktör Barry Bennell, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 31 yıl hapis cezası aldı

Eski teknik direktöre 31 yıl hapis
banner137

Liverpool Kraliyet Mahkemesi, 1979-1991 yıllarında İngiltere'de Manchester City ve Crewe Alexandra genç takımlarında görev yaptığı sırada 50 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Barry Bennell'i suçlu buldu. 64 yaşındaki eski teknik direktör, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıllarda Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamıştı.

2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.