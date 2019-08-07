 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
12 0
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
29 0
 
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
79 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
31 0
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
50 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
17 0
banner82

En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams

banner27

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu

En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams
banner267

Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

14 aylık aranın ardından kortlara dönen ve katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 3'ünde final oynayan 37 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 29,2 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Kariyerinde ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları bulunan Japon raket Naomi Osaka, 24,3 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, Alman tenisçi Angelique Kerber ise 11,8 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Tamamını tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle:

   Sporcu

 Branş 

 Kazanç (dolar) 

 1 

 Serena Williams 

 Tenis

 29,2 milyon

 2

 Naomi Osaka 

 Tenis

 24,3 milyon

 3

 Angelique Kerber 

 Tenis

 11,8 milyon

 4

 Simona Halep

 Tenis

 10,2 milyon

 5

 Sloane Stephens

 Tenis

  9,6 milyon

 6

 Caroline Wozniacki

 Tenis 

  7,5 milyon

 7

 Maria Sharapova

 Tenis 

  7 milyon

 8 

 Karolina Pliskova

 Tenis 

  6,3 milyon

 9

 Elina Svitolina

 Tenis

  6,1 milyon

10

 Venus Williams

 Tenis

  5,9 milyon
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.