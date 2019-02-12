EMU Crows sezona iddialı başlıyor

EMU Crows, iddialı başlayacağı 2019 yılı lig mücadelesinde ilk maçına, DAÜ Stadyumu’nda KOÇRAMS takımına karşı çıkacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Amerikan Futbolu Takımı “EMU Crows”, 2019 yılı lig mücadelesine, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek olan muhteşem maç ile başlıyor.

DAÜ’lü öğrencilerin ve Mağusa halkının yoğun bir şekilde destekleyeceği EMU Crows, bu müsabakada Koç Üniversitesi’nin Amerikan Futbolu Takımı olan “KOÇRAMS” ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17 farklı branşta gerçekleşen Üniversite Liglerinin, 6 gruptan oluşan Korumalı Futbol Ünilig 1. Lig’de B Grubu’nda mücadele edecek olan EMU Crows, grup maçları sonucunda ilk iki sırada yer alması durumunda grubundan çıkarak çeyrek finale yükselecek.

2 Şubat 2019’da başlayan B Grubu mücadelelerinde 5 takım yer alırken, şu ana kadar oynanan iki maç sonucunda Işık Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’ni 23-20, Koç Üniversitesi ise Kocaeli Üniversitesi’ni 35-10’luk skorla mağlup etmeyi başardı. Gruptaki ilk maçını oynayacak olan EMU Crows, Koç Üniversitesi “KOÇRAMS”i kendi sahasında yenerek gruba avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

EMU Crows’un fikstürü ise şu şekilde:

16 Şubat 2019, 14:00, DAÜ Stadyumu – Koç Üniversitesi

4 Mart 2019, 12:00, DAÜ Stadyumu – Bahçeşehir Üniversitesi

17 Mart 2019, 12:00, İstanbul – Işık Üniversitesi

24 Mart 2019, 12:00, Kocaeli – Kocaeli Üniversitesi