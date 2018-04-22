Ege derbisinde kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Akhisarspor'un golünü 3 dakikada Muğdat Çelik attı. Göztepe'ye eşitlik sayısını getiren golü ise 15. dakikada penaltıdan Nabil Ghilas kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe 44, Teleset Mobilya Akhisarspor da 35 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Teleset Mobilya Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.