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Dursun Özbek'in listesi belli oluyor

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Galatasaray'da olağanüstü kongre öncesi liste heyecanı yaşanıyor. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, adaylığını koyması yönündeki istekleri kabul etmedi. Başkan Dursun Özbek ise listesine son şeklini veriyor.

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Dursun Özbek'in listesi belli oluyor
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Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Başkan adaylarının listelerini bildirmesine kısa bir süre kala, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat son kararını verdi.

Özellikle muhalif kesim, Yarsuvat'ın etrafında toplanıp bir liste yapmayı istiyordu. Ancak yapılan baskılara rağmen Duygun Yarsuvat, başkan adaylığını kabul etmedi. Kongre üyeleri Yarsuvat'a seçimin Mayıs'a kadar geçerli olması gerektiğini iletse de Yarsuvat teklifleri reddetti.

ÖZBEK’İN LİSTESİ BELLİ OLUYOR

Başkan Dursun Özbek ise listesini belirlemeye başladı. Yoğun bir toplantı süreci yaşanırken, mevcut yönetimden Cengiz Özyalçın, Can Topsakal, Tarık Taşar ve Eşref Alaçayır'ın yeni listede yer alması beklenmiyor.

Özbek'in, Nasuhi Sezgin, İsmail Sarıkaya ve Ural Aküzüm'ü yeni listeye alabileceği gelen haberler arasında. Ayrıca Refik Arkan ve Emir Sarıgül gibi daha önce Galatasaray yönetiminde yer almış isimler ile listenin son halini alması bekleniyor.

Başkan Dursun Özbek, yapacağı görüşmelerden sonra listeye son şeklini verip yeni yönetim kurulu adaylarını açıklayacak.

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