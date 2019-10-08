Dumlupınar – Salamina işbirliği ödüllendirildi

Yonpaş Dumlupınar ile NEA Salamina işbirliği Stelios Vakfı tarafından ödüllendirildi. Yonpaş Dumlupınar sosyal işler sorumlusu Hüseyin Aranır’ın gayretleriyle, Stelios Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya NEA Salamina kulübü ile birlikte katılan Yonpaş Dumlupınar kulübü, alt yapı sporcularına yönelik iki toplumu etkinlik projesi’ Sport For Kids ödüle layık görüldü.

