Güzelyurt kulüplerinden Binatlı’ya nezaket ziyareti yapan Dr. Küçük Vakfı adına Mehmet Küçük Dr. Küçük portesini hediye ederken, bu porteyi alan kulüp başkanı Neşe “Dr. Küçük’ün adını yaşatmak en büyük vazifemiz” dedi

Dr.Fazıl Küçük Vakfı adına Mütevelli heyeti adına Mehmet Küçük, Güzelyurt bölgesinin Süper Lig’deki güzide temsilcisi Binatlı Spor Kulübü’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında kulüpte hazır bulunan Kulüp başkanı Orsel Neşe, Dr. Küçük gibi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi liderinin adını yaşatan Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı kulüplerinden ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek kendilerine hediye edilen Dr. Küçük portesini kulüplerinin en güzel yerine asacaklarını vurguladı. Neşe “Dr. Küçük’ün adını yaşatmak en büyük vazifemiz” dedi.

1940 yılından bu yana aktif bir şekilde ülke futboluna katkı koymakta olan Binatlı Spor Kulübü’nün başkanlığını yapan Orsel Neşe gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın esas gayeleri olduğunu anlattı.

Neşe, 350 faal üyelerinin olduğunu belirterek kulübe maddi katkı amacıyla Salı geceleri düzenlemiş oldukları tombala gecelerine adanın 4 bir yanından katılım olduğunu ifade etti. Tombala gecelerinin tam bir festival havasında geçmesinden duydukları memnuniyeti anlatan Neşe 2014 den bu yana yeni binalarında taşındıklarını belirtti. Orsel Neşe, kulüplerinin en büyük özelliğinin binalarında kesinlikle kumar gibi oyunların oynanmaması olduğunu ifade etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfını karşılayanlar arasında Binatlı Spor Kulübü kadın kolları başkanı Aygül Benekli, eski yönetim kurulu başkanlarından Özel Tahsin ve Erbil Sallo da vardı.

Kadın Kollarında 15 faal üye olduğunu belirten Benekli, üyelerin oldukça faal olduğunu ve verimli projelere imza attıklarını kaydetti.