Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları heyecanı 9 Ekim'de başlıyor

19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, 7 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa Dereboyu'nda gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşü ile start alacak. Oyunlarda 25 ülkeden, toplam 385 sporcu ve yöneticinin yer alacak. Organizasyonun resmi açılışı Çarşamba günü Anıttepe’de yapılacak olan anma töreniyle başlayacak

Bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, 09-28 Ekim tarihleri arasında 6 dalda, 25 ülkeden 385 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Almanya, Romanya, İskoçya, Moldova, İran, Özbekistan, Bosna-Hersek, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, İsrail, İsveç, Macaristan, Polonya ve Slovakya’nın yer aldığı 25 ülkeden, toplam 385 sporcu ve yöneticinin yer alacağı organizasyon, 07 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa Dereboyu'nda gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşü ile start alacak. Organizasyonun resmi açılışı, 09 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.30’da Anıttepe’de yapılacak olan anma töreniyle başlayacak.

Bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarına katılacak olan kafileler için 09 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 12.00’da Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Acapulco Hotel’de bir açılış töreni gerçekleştirilecek.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarının programı aşağıdaki gibidir.

09-12 Ekim 2019:

Bilardo Federasyonunun organize ettiği oyunlar, 12 ülkeden (KKTC, Türkiye, Belarus, Ukrayna, Rusya, Almanya, Bosna-Hersek, Estonya, Finlandiya, İsrail, İsveç ve Slovakya) sporcuların katılımıyla Girne-Çatalköy’de Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

16-18 Ekim 2019:

Tenis Federasyonunun organize ettiği oyunlar, 4 ülkeden (KKTC, Türkiye, Bosna-Hersek ve Polonya) sporcuların katılımıyla Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki merkez tenis kortlarında saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

16-18 Ekim 2019:

Herkes İçin Spor Federasyonunun organize ettiği Bocce oyunları, 6 ülkeden (KKTC, Türkiye, Slovakya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti) sporcuların katılımıyla Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan tesislerde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

19 Ekim 2019:

Güreş Federasyonunun organize ettiği oyunlar, 4 ülkeden (KKTC, Bulgaristan, Kosova ve Türkiye) sporcuların katılımıyla Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleks’nde yer alan Atatürk Spor Salonunda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

22-24 Ekim 2019:

Masa Tenisi Federasyonunun organize ettiği oyunlar, 7 ülkeden (KKTC, Türkiye, Romanya, Özbekistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Masa Tenisi Federasyonunun, Lefkoşa’daki merkez salonunda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

24-26 Ekim 2019:

Taekwondo Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 10 ülkeden (KKTC, Türkiye, İskoçya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Ermenistan) sporcunun katılımıyla Girne’de yer alan Avrasya Spor Salonunda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.