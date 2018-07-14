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Dirgen ve ekibi futbolcularla buluştu

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Dirgen ve ekibi futbolcularla buluştu
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Soydan SAKALLI

Ahmet Dirgen başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetimi, dün saat 11:30'da kadrosunda bulunan tüm futbolcularla bir sporcu toplantısı gerçekleştirdi.

Kulüp lokalinde yapılan görüşmede futbolcuların sezon öncesi görüşleri alınırken, hafta boyunca tümüyle anlaşmaya çalışacak.

Başkan ve yöneticilerin katıldığı toplantıda teknik direktör Serhat Ertürk ve kaleci antrenörü Ahmet Çeliker de yer alırken, yardımcı antrenör Birol Saiter özel işi nedeniyle toplantıda yer almadı. Sezon planlamasının yapıldığı toplantıda, yönetim de futbolculardan beklentilerini aktardı.

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