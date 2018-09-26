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Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım

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Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
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Mesarya bölgesi kulüplerinden Dilekkaya Spor Kulübü, çocukların gelişmesi açısından son derece önemli olan Dilekkaya Akademi’yi hayata geçirerek çalışmalarına başladı.

Başkanlığını Kaan Sakallızade, antrenörlüğünü ise Ahmet Topuz’un yaptığı Dilekkaya Akademi saha çalışmaları yanında sosyal aktivitelerle çocukların gelişimini sağlamayı hedefliyor.

Dilekkaya Akademi geçtiğimiz akşam Dilekkaya İlkokulu’nda çocuklara doğru ve düzenli beslenme alışkanlıkları kazandırmak adına düzenlenen seminerle çalışmalarına devam etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi akademisyeni uzman diyetisyen Begüm Harmancıoğlu 'nun eğitimci olarak katıldığı bilgilendirme seminerine Akademi öğrencileri ve velileri katılırken, oldukça verimli bir etkinlik oldu.

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