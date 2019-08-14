Devler Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele sona erdi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında play-off turu eşleşmeleri de belli oldu
Eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)
LASK Linz (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)
Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)
Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar gruplarda mücadele hakkı elde edecek.