Devler Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele sona erdi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında play-off turu eşleşmeleri de belli oldu

Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)

LASK Linz (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)

Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar gruplarda mücadele hakkı elde edecek.