Cimnastikseverler salona sığmadılar

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen “1.Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni “ yoğun bir katılım ile yapılmıştı. 400‘ün üzerinde sporcunun katıldığı cimnastik şölenini izleyen 1200 kişinin üzerindeki seyirci salona sığmadı. Birçok cimnastiksever, tribünlerdeki her boşluğa oturarak şovları izlediler.