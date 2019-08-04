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Cimnastikseverler salona sığmadılar

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Cimnastikseverler salona sığmadılar
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Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen “1.Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni “ yoğun bir katılım ile yapılmıştı. 400‘ün üzerinde sporcunun katıldığı cimnastik şölenini izleyen 1200 kişinin üzerindeki seyirci salona sığmadı. Birçok cimnastiksever, tribünlerdeki her boşluğa oturarak şovları izlediler.

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