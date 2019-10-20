Cihangir’in zirve yürüyüşü

Cihangir, Hamitköy karşısında iyi oynamasa da kazanarak, üst üste üçüncü galibiyetini alırken, lider TOL ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Hamitköy ise özellikle Peter ile net pozisyonları harcamasının ve savunmadaki basit hatalarının bedelini mağlubiyetle ödedi

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay,Yusuf Bakar, Sabriye Atikoğlu

Cihangir: Mehmet Emin, Nurettin (82.Dk Gökhan) Zihni, Erol, Behiç, Mikail, Musa(65.Dk Ali),Çağlar, Ndue, Eric(82.Dk Hüseyin Hürben),Mishali

Hamitköy: Emre, Agit, Aksel, Halil İbrahim, Hasan,İbrahim(68.Dk Eray), Ebuka, Mehmet Çiçen(31.Dk Ömer),Mert, Oladele, Peter(82.Dk Mahmut)

Goller: 3.Dk Ndue,25 ve 71. Dk Mishali (Cihangir), 68.Dk Ebuka (Hamitköy)

Hasan MİRALAY

K-Pet Süper Lig’in altıncı haftasında ligin formda ekiplerinden Cihangir ile Hamitköy arasındaki mücadeleden ev sahibi Cihangir galip ayrılan taraf oldu. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede iki taraf da net pozisyonlar yakaladı.

3.Dk: Cihangir atağında Mishali topu ceza sahasına ortaladı. Ndue dönerek vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir1-0 Hamitköy

17.Dk: Hamitköy atağında Ebuka soldan ceza sahasına girdi ve rakibi Zihni’den sıyrıldı ancak devamında Zihni topa elle müdahale etti. Hamitköy takımının tüm itirazlarına rağmen Mustafa Öztugay pozisyonda devam kararı verdi.

25.Dk: Cihangir atağında Musa sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte Mishali topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 Hamitköy

51.Dk: Hamitköy atağında Hasan’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Peter’in vuruşunda Mehmet Emin gole izin vermedi. Dönen topa Ebuka vurdu ancak top savunmaya çarpıp kornere gitti.

62.Dk: Hamitköy atağında Ebuka’nın pasıyla bomboş pozisyonda Peter zor olanı yaparak topu boş kale yerine üstten dışarıya gönderdi

68.Dk: Hamitköy atağında Halim İbrahim’in pasıyla topu alan Ebuka, Zihni’den sıyrılıp ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 2-1 Hamitköy

71.Dk: Hamitköy savunmasında kaleci Emre ile Mert arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Mishali topu alarak filelere gönderdi. Cihangir 3-1 Hamitköy

90+2.Dk: Hamitköy atağında Ebuka’nın pasıyla topu önünde bulan Mert kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi ve net bir pozisyonu harcadı