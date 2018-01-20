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Cenk'li Everton galibiyete hasret

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton kendi sahasında West Bronwich Albion ile 1-1 berabere kaldı

Cenk'li Everton galibiyete hasret
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Ligde çıktığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen Everton, Goodison Park'ta ağırladığı West Bronwich Albion ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi.

West Bronwich Albion Jay Rodriguez'in golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçerken, Everton ise bu gole 70. dakikada Oumar Niasse ile cevap verdi.

Maça ilk 11'de başlamasına rağmen etkisiz bir performans sergileyen milli futbolcu Cenk Tosun, 69. dakikada yerini Everton'ın tek golünü atan Niasse'ye bıraktı.

İkili mücadele sırasında ayağına aldığı darbeyle 61. dakikada oyundan çıkan Evertonlı James McCarthy'nin, ayağında kırık tespit edildi.

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