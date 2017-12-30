Cenk, imzaya kaldı

Beşiktaş, Cenk Tosun için Everton'la anlaşma aşamasına geldi. 2 Ocak’ta İngiltere’ye gitmeyi planlayan Cenk, yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak

Cenk Tosun adım adım Everton’a gidiyor.

İstanbul’a gelen İngiliz ekibi futbol direktörü Steve Walsh, siyah-beyazlı yönetimle masaya oturdu.

Steve Walsh’un Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşme sonrası kulüpler anlaşma aşamasına geldi.

Everton bonservis bedeli için 25 milyon euro ödemeyi kabul ederken, anlaşmada son detaylar görüşülüyor. Ödeme planı konusunda uzlaşma sağlanması halinde transfer kısa süre içinde resmen açıklanacak.

Kulüpler arasında bu gelişme yaşanırken; Cenk Tosun, Everton’ın 4.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Sezonun ikinci yarısı öncesi kısa bir tatil için İstanbul’dan ayrılıp Londra'ya giden Cenk, 2 Ocak’ta İngiltere’ye giderek sağlık kontrolünden geçecek.

Daha sonra Everton ile resmi sözleşme imzalayacak olan 26 yaşındaki futbolcunun, 5 Ocak’taki Liverpool-Everton maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Bu durumun yaşanması halinde Cenk yeni takımının formasını ilk kez Merseyside derbisinde giyebilir.