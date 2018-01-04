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Cenk, 27 milyon Sterlin’e Everton’da

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Transferde bir rekor kırıldı. Cenk Tosun transferi için Beşiktaş ve İngiliz ekibi Everton, 27 milyon Sterlin’e anlaştı

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Cenk, 27 milyon Sterlin’e Everton’da
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İngiliz yayın kuruluşu BBC de Beşiktaş ile Everton'ın Cenk Tosun transferi için anlaşmaya vardığını yazdı. 

Fikret Orman'ın Londra'ya giderek Everton ile pazarlıklara dahil olmasıyla fiyatın arttığı belirtiliyor. 

Premier Lig ekibi Everton, Cenk Tosun ile bu akşam veya yarın 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıldız golcü, yıllık 4 milyon Avro kazanacak.  

Resmi imzaların ardından Cenk Tosun, Türkiye'den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu olacak. Bu rekor şu anda 16 milyon Avro ile Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye transfer olan Mousa Sow'da...

Öte yandan BBC'de yer alan haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Everton'la yürüttüğü görüşmelerin sonuçlandığı kaydedildi. Orman'ın 26 yaşındaki golcü futbolcunun Everton'a transferine izin verdiği belirtilirken 25 milyon sterlinle başlayan görüşmelerde 27 milyon Sterline (30 milyon Avro) anlaşma sağlandığı belirtildi.

Cenk Tosun'un Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasında önemli bir rol oynadığının belirtildiği haberde Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın yıldız futbolcudan beklentilerinin büyük olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde Everton'ın 90 milyon sterline Manchester United'a sattığı Romelu Lukaku'nun yokluğunu hissettiğine de dikkat çekildi.

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