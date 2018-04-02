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Celtic tribününden Filistin'e destek

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İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in taraftarları, futbol dışındaki konulara gösterdikleri hassasiyet ve yaşanan haksızlıklara karşı verdikleri mücadeleyle dikkati çekiyor

Celtic tribününden Filistin'e destek
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Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlileri, lig maçı sırasında salladıkları Filistin bayraklarıyla destekleyen Celtic taraftarları, geçmişte de bu tip hassasiyetleriyle adlarından söz ettirdi.

Hayatta kalmak için İrlanda'dan İskoçya'ya göç eden halk tarafından kurulan köklü kulübün taraftarları, karşılaşmalar sırasında açtıkları pankart, bayrak ve düzenledikleri yardım kampanyalarıyla mağdurların sesi olmaya devam ediyor.

- İsrail'e tepki

Celtic taraftarları, son olarak 31 Mart'ta takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu birçok Filistinli hayatını kaybetmişti.

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