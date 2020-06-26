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Canbulat Stadını ışıklandırma girişimleri sürüyor

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Canbulat Stadını ışıklandırma girişimleri sürüyor

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü yönetim kurulu Canbulat Stadını ışıklandırma girişimlerini sürdürüyor.

Canbulat Stadı ışıklandırma projesini elektrik mühendisleri odasından vizeli şekilde Spor Dairesi yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Danaya teslim eden Mağusa Türk Gücü yönetim kurulu adına başkan Koral Bozkurt, "Yeni sezonda gece maçları oynamamız en büyük hedefimizdir. Herşey Mağusa gençliği ve MTG içindir. Hiçbir ücret almadan projeyi hazırlayan yönetim kurulu üyemiz Gürcan Erdoğan’a Mağusa Türk Gücü adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Etiketler; #Canbulat Stadı #Koral Bozkurt #Mağusa Türk Gücü
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