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Canaltay ve Çağer, disiplinlik

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Canaltay ve Çağer, disiplinlik
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KTFF Soruşturma Merci, hafta sonu Yeniboğaziçi ile Yenicami arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında Yeniboğaziçi Başkanı Derviş Canaltay'ı Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu'na yönelik küfür niteliği taşıyan sözleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.

Soruşturma Merci ayrıca, Lapta ile Dumlupınar arasındaki müsabakanın 90+4. dakikasında Lapta teknik direktörü Hüseyin Çağer'in hakeme yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret içeren sözleri ve darp etme teşebbüsü nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

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