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Boykota şok son

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Boykota şok son

Güney Futbolunda hakemlerin, bombalama olayından sonra aldığı maçları boykot etme kararı kaldırıldı.

Hakemler Birliği’nin KOP başkanı Kumas, Polis Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığıyla yaptığı görüşmelerden sonra bu kararı aldığı öğrenildi.

Güney Adalet Bakanı YorgosSavvidis yaptığı açıklamayla da bu bilgiyi doğruladı. Savvidis, hakemlerle yaptıkları görüşmelerden sonra hakemlerin müsabakaları yeniden başlatmaya ikna olduğunu ve 22 Ocak tarihinde oynanacak olan kupa mücadeleleriyle liglerin tekrardan başlayacağını ifade etti.

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