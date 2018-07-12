Boyacızade Binatlı yolunda

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’yla yolları ayrılan yılların amigosu Mustafa Boyacızade Binatlı’ya transfer oluyor.

Geçtiğimiz hafta BÜY yönetim kurulu kararı ile kulüple ilişkisi kesilen Boyacızade Binatlı’dan bir yöneticisiyle görüşmesi sonucu Binatlı’ya yeşil ışık yaktı. Cumartesi günü Binatlı yöneticisinin yönetim kuruluna Boyacızade’nin transfer edilmesi önerisini sunacağı bildirilirken, gelen bilgiler arasında Boyacı’nın transferi gerçekleşecek. Boyacı bu konuda “Ne kadar BÜY’lü olsam bile profesyonelim” dedi.