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Beşiktaş'ta Vagner Love şoku

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Beşiktaş’ta Vagner Love şoku. Brezilyalı oyuncunun, alacakları dolayısıyla Beşiktaş'ı Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA’ya şikayet ettiği iddia edildi

Beşiktaş'ta Vagner Love şoku
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Cenk Tosun’un ayrılmasından sonra Beşiktaş’ın golcü sorununu çözmek için devre arasında transfer edilen; ancak hayal kırıklığı yaratan Vagner Love’dan Beşiktaş’a bir şok daha.

Beşiktaş'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve senelik 2 milyon avro kazanan Vagner Love, 2 aylık alacağı ödenmediği gerekçesiyle avukatı vasıtasıyla icra takibi başlattı.

Daha önce alacaklarının ödenmemesi durumunda FIFA'ya gidebileceğini belirten Sambacı, 2 aylık gecikmenin ardından önce Türkiye Futbol Federasyonu’na ardından da FIFA'ya başvurdu.

Satış listesine konulan 33 yaşındaki futbolcunun bu girişimiyle iyice gözden düştüğü ve yönetimin, alacaklarına karşı oyuncunun bonservisini bile vermeyi bile düşündüğü öğrenildi.

Oyuncuların ödemelerini sezon boyunca mümkün olduğu kadar aksatmayan Beşiktaş yönetiminin mali sıkıntılar nedeniyle son ödemelerde zorlandığı öne sürülüyor. Ancak Love gibi şikâyetlerin önüne geçmek için özellikle yabancı oyunculara bir miktar ödeme yapıldığı belirtiliyor.

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