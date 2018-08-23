Beşiktaş, Sırbistan'dan avantajlı dönüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya geldi.
Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Partizan'ın golünü 14'üncü dakikada Ricerdo Gomes attı. Beşiktaş bu gole 1 dakika sonra Tolgay Arslan'la karşılık verdi.
Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı.
Rövanş mücadelesi 30 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Temsilcimiz, evinde oynayacağı maçta 0-0 beraberlik ve her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.