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Beşiktaş'a Brezilyalı stoper

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Beşiktaş'a Brezilyalı stoper
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Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki hafta içinde prensipte anlaştığı oyunculara imza attırması bekleniyor.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sonrasında rahat bir nefes alan siyah beyazlılar, buna karşın transferlere astronomik rakamlar ödemeyecek.

Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yu renklerine bağlamak olduğu belirtildi. Siyah beyazlıların Hugo'yu uzun zamandır izlediği, transferi için İtalyan kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Fiorentina ile de büyük ölçüde anlaşıldığı belirtilirken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın transfere onay vermesi halinde Vitor Hugo, İstanbul'a davet edilecek. 

Brezilyalı savunma oyuncusunun 1 yıl kiralanması beklenirken, Beşiktaş’ın yapılacak sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyduracağı ifade edildi.

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