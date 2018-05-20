banner107
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
9 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
10 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
8 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
177 0
Az daha yayayı eziliyordu
Az daha yayayı eziliyordu
178 0
55 0
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
94 0
Dilenci arkasında servet bıraktı
Dilenci arkasında servet bıraktı
412 0
banner82
banner147

Başlama vuruşunu Akıncı yaptı

banner27

Dünya futbolunda bir döneme damga vuran yıldızların sahaya çıktığı, geliri 3 vakfa bağışlanacak yardım maçında başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı

Başlama vuruşunu Akıncı yaptı
banner137

Dünya futbolunda bir döneme damga vuran yıldız oyuncuların sahaya çıktığı, geliri 3 vakfa bağışlanacak yardım maçında başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçtan elde edilen gelir Lua Lua Vakfı, Kanu Kalp Vakfı’nın yanı sıra ülkemizden de Özel Eğitim Vakfı’na (ÖZEV) bağışlanacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve eski hakemlerden Savaş Tilki’nin yönettiği maçta, Lua Lua ve Kanu’nun yanı sıra birçok yıldız forma giydi.

Kongolu yıldız Lomana Lua Lua, Arsenal’in unutulmaz isimleri arasında yer alan Nijeryalı Nwankwo Kanu, Real Madrid, Chelsea ve Milan’da forma giyen Ganalı Michael Essien, İngiltere Premier Lig’de forma giymiş isimlerden Aiyegbeni Yakubu ile Pascal Chimbonda bu yıldızlardan bazıları.

Türkiye’de bir döneme damga vuran Tugay Kerimoğlu, Tanju Çolak, Feyyaz Uçar, Yattara, Souleymane Youla, Hasan Kabze, Orhan Kaynak gibi isimler de karşılaşmada yer aldı.

Sezon sonu itibarı ile aktif futbol yaşantısına noktayı koyan Ali Duvarcı’nın yanı sıra Binatlı’dan Kemal Uçaner, Baf Ülkü Yurdu’ndan Lawal, son olarak Ozanköy forması giyen Lewis Mike ve Beşiktaş forması ile bilinen, bu sezon Türk Ocağı’nda görev yapan Michael Eneramo karşılaşmada görev yaptı.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.