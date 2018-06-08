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Başaran, Milli Takım’ın yanında

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Başaran, Milli Takım’ın yanında
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Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Londra’da düzenlenen CONİFA 2018 World Football Cup turunuvasına katılan milli takımımızı KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran ziyaret ederek moral verdi.

Turnuvada final maçına gelene kadar maçlarımızı stadlara gelerek izleyen Zehra Başaran, milli kafileye bir de yemek vererek hem finale yükselmelerinden dolayı tebrik etti, hem de final maçında milli takıma başarılar dileyerek şampiyon olacağımıza inandığını söyledi. Yemek sonunda KTFF olarak KKTC Londra temsilcisi Zehra Başaran’a plaket verildi.

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