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Başakşehir’de tek hedef kazanmak

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bütün amacımız ve hedefimiz kazanmak üzerine" dedi

Başakşehir’de tek hedef kazanmak
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Takımdaki bazı oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Avcı, Arda Turan'ın oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. 

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarına konuşan Avcı, ligin zirvesinde olmanın keyfini çıkardıklarını vurgulayarak, "Ligin geneline bakıyoruz. Ligin tepesinde, en yakın rakiple aranda 2 puan olması, 100 yıllık kulüplerle yarışmak harika bir durum. Bunun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Hava güzel, ortam güzel, üç haftadır 'kazanıyoruz' kaygısı, baskısı, stresi yok. Bir lig maçına hazırlanıyoruz. Kazansak da kaybetsek de berabere de kalsak bir sonraki haftaya sağlıklı bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Arda şu an oynayacakmış gibi duruyor"

Abdullah Avcı, sakatlığı süren Napoleoni'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini söylerken, Takımdan ayrı çalışan Mossoro'nun durumuna ise maç günü bakacaklarını belirtti. Arda Turan'ın ise oynayacak durumda olduğunu dile getiren Avcı, "Arda şu an oynayacakmış gibi duruyor. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında bir darbe almıştı. Hem tedavi oldu hem de bazı antrenmanlarda özel fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bugün takımla beraber. Yarın bunun kararını vereceğiz ama oynayacakmış gibi duruyor" şeklinde konuştu.

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