 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
5 0
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
17 0
 
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
15 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
58 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
25 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
128 0
banner82

Bankalarda heyecan sürüyor

banner27

Bankalarda heyecan sürüyor
banner267

 Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk hafta maçları tamamlanıyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın üçüncü gününde iki karşılaşma oynandı. A Grubu’nda İş Bankası ile Creditwest karşı karşıya gelirken, mücadele 7-3 İş Bankası üstünlüğünde sonuçlandı.

İkinci mücadelede ise yine A Grubu’nda Ziraat Bankası ile Novabank karşılaştı. Mücadeleden 5-3’lük skorla galip ayrılan Novabank, grubuna iyi bir başlangıç yaptı.

Organizasyonda ilk hafta müsabakaları bugün C Grubu’nda oynanacak Türk Bankası-TEB ve Garanti BBVA-Capital Bank arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Günün Programı:

Saat 19.00 Türk Bankası-TEB

Saat 20.00 Garanti BBVA-Capital Bank

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.