Bankalarda heyecan sürüyor

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk hafta maçları tamamlanıyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın üçüncü gününde iki karşılaşma oynandı. A Grubu’nda İş Bankası ile Creditwest karşı karşıya gelirken, mücadele 7-3 İş Bankası üstünlüğünde sonuçlandı.

İkinci mücadelede ise yine A Grubu’nda Ziraat Bankası ile Novabank karşılaştı. Mücadeleden 5-3’lük skorla galip ayrılan Novabank, grubuna iyi bir başlangıç yaptı.

Organizasyonda ilk hafta müsabakaları bugün C Grubu’nda oynanacak Türk Bankası-TEB ve Garanti BBVA-Capital Bank arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Günün Programı:

Saat 19.00 Türk Bankası-TEB

Saat 20.00 Garanti BBVA-Capital Bank