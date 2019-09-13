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Bankalarda futbol heyecanı sürüyor

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Bankalarda futbol heyecanı sürüyor
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta heyecanında da sona gelindi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada önceki gün C Grubu’nda TEB-Capital Bank ve Türk Bankası-Asbank karşılaşmaları oynandı.

İlk mücadelede Capital Bank, TEB’i 12-1’lik farklı skorla mağlup ederek, yoluna kayıpsız devam etti.

Grubunda oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Türk Bankası, önceki akşam karşı karşıya geldiği Asbank’ı 4-2’lik skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.

C Grubu Puan Durumu

Takımlar                     O         G         B          M        A         Y          Av.      P

1-Capital Bank            2          2          0          0          25        2          23        6

2-Asbank                     2          1          0          1          9          8          1          3

3-Türk Bankası           3          1          0          2          8          11        -3         3

4-Garanti BBVA          2          1          0          1          4          13        -9         3

5-TEB                          3          1          0          2          11        23        -12       3

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