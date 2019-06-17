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Banega, Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor

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Arjantinli yıldız Ever Banega, Galatasaray yolunda... İstanbul'da oyuncunun menajeri ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren yöneticiler, son tekliflerini sunarak beklemeye geçti

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Banega, Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor
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Ndiaye ile yollarını ayıran Galatasaray, transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Ever Banega için çalışmalarını sürdürüyor.

Arjantinli oyuncunun menajerini İstanbul'a getirip teklifini sunan sarı - kırmızılılar, gelecek cevabı beklemeye başladı.

Galatasaray, Tangocu'ya 3 milyon euro yıllık ücret; oyuncunun kulübü Sevilla'ya ise 5 milyon euro bonservis ödemeye hazır.

Boca Juniors'a 'Hayır' diyen Banega da Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki oyuncuya, sarı kırmızılıların teklifi cazip geliyor.

Menajerine, Galatasaray'da oynayabileceğini söyleyen Banega'nın 4 senelik bir kontrat istediği belirtildi.

Banega, Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğunu belirtirken, "Hem teklif çok güzel hem de Galatasaray'da oynamak heyecan verici" dediği öğrenildi.

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