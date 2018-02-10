Balkan zafere sürdü

3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun ikinci günkü galibi Türkiye Şampiyonu Onur Balkan oldu

Çatalköy'den startı verilen 3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun ikinci günün galibi Torku Şeker Spor takımından yarışan Türkiye Şampiyon Onur Balkan oldu.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Başbakanlık Spor Dairesi'nin katkıları ile düzenelenen 3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun ikinci günü Çatalköy'den start aldı. Çatalköy'den start alan yarışta 93 sporcu, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa- Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa güzergahını izleyerek kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'nin tanınmış spor spikerlerinden Başak Koç'un sunumu ile devam eden organizasyonda, podyuma çıkıp halkı selamlayan yarışmacılar, imzalarını atarak başlangıç noktasına geçti.

2. GÜN 2. ETAP'IN GALİBİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU ONUR BALKAN

Turun ikinci günkü galibi Torku Şeker Spor takımından yarışan Türkiye Şampiyonu Onur Balkan oldu. Balkan madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir'den aldı.

İkinciliği ise Adria Mobil takım sporcusu Dusan Rajovic aldı. Rajovic madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Onursal Başkanı Güner Burgul'dan aldı. Yarışı üçüncü tamamlayan ise Torku Şeker Spor'dan yarışta bulunan Ivan Balkin oldu. Balkin madalyasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Zeki'den aldı.

MAYOLAR

Yarışın belli aşamalarında elde edilen mayalorın kazananları da yarış sonunda belli oldu. Magenta Mayo olan Kıbrıs Güzelli Mayosu Torku Şeker Spor'dan Cristian Railenau kazanırken, Ralineau mayosunu Sun Rent A Car Direktörü Halim Kahveciler'den aldı. Raileanu Mavi renk olan En İyi Yokuşçu Mayosu'nun da sahibi oldu. Mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Çelik'ten aldı.

Yeşil Mayo olan En İyi Sprinter Mayosu'nu ise Gasper Katrasnik kazanırken, Katrasnik Mayosunu Telsim Vodafone Pazarlama Bölüm Başkanı Yiğit Çamcı'dan aldı. Genel Klasman'ın rengi olan Sarı Mayo'nun sahibi ise değişmedi. Adria Mobil takımından Jon Bozic sarı mayoyu korudu. Bozic Mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'dan aldı.

BİSİKLET FESTİVALİ, GRAN FONDO VE KRİTERYUM YARIŞI BUGÜN

Turun son günü olan bugün bisiklet festivali ile muhteşem bir atmosferde gerçekleşmesi beklenen 3. gün Gran Fondo yarışı ve Kriteryum yarışı da gerçekleşecek.

11 ŞUBAT 2018 PAZAR GÜNÜ PROGRAMI ŞÖYLE:

09:30 Kuzey Kıbrıs Gran Fondo

10:30 Kuzey Kıbrıs 3'üncü Bisiklet Festivali Etkinlik ve gösteriler

11:00 Telsim Halk Sürüşü “Velesbitini al da gel”

12:00 3'üncü Uluslararası Bisiklet Turu/ 3. Etap yarışı, Lefkoşa Kriteryum Etabı

14:00 Ödül Töreni ve Kapanış